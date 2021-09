Excelsior’31 komt niet tot scoren, eerste nederlaag voor DETO

Het was geen vruchtbare dag voor de clubs uit de regio. Geen van allen kwam tot scoren. Excelsior’31 hield daar nog wel een punt aan over. DETO en AZSV moesten een nederlaag slikken.

Zaterdag, derde divisie

Stedoco - Excelsior’31 0-0.

Excelsior’31 en Stedoco zijn in Hoornaar niet tot scoren gekomen in hun onderlinge duel. Het was een wedstrijd zonder al te veel hoogtepunten, waarbij de teams elkaar volledig in balans hielden. Voor rust was de beste kans voor Pim ten Have uit een hoekschop, maar ook Stedoco was enkele keren dreigend.

Na rust kwam Excelsior’31 gaandeweg wat beter in de wedstrijd. Met name de invallers Siebe Schets en Sander Thomas waren betrokken bij een aantal gevaarlijke momenten. Scoren bleek echter een te grote opgave. Omdat ook de thuisclub niet voor heel veel dreiging wist te zorgen, was de 0-0 eindstand een logische uitkomst van het duel. Ondanks de twee verliespunten blijft Excelsior’31 goed meedoen in de subtop van de derde divisie.

Excelsior’31: Van Zaltbommel, Beverdam, Ten Have, Schmidt, Zwiers, Reinders, Leemhuis, Penterman, Veltkamp (59. Schets), Ezafzafi (70. Thomas), Werkhoven.

Zaterdag, hoofdklasse B

Buitenpost - DETO 1-0 (0-0). 86. Huisman de Jong (pen) 1-0.

Door een verrassende 1-0 nederlaag bij Buitenpost is er een einde gekomen aan de ongeslagen status van DETO. De ploeg leek lang een punt over te houden aan de wedstrijd in Noord-Friesland, maar capituleerde in de slotfase toen Buitenpost een strafschop kreeg. Robin Huisman de Jong velde het vonnis over de ploeg uit Vriezenveen.

Aanvankelijk waren er kansen voor beide teams, al waren deze schaars. Gaandeweg de tweede helft kreeg DETO het wel lastiger om Buitenpost van zich af te houden. Bij een kopbal op de paal ontsnapte de ploeg nog, maar vier minuten voor tijd was het alsnog raak uit een strafschop.

Urk - AZSV 2-0 (0-0). 51. De Boer 1-0, 62. Brands (pen) 2-0.

AZSV had een kansloze middag op Urk. De thuisclub had de gehele wedstrijd een overwicht. Tot de rust hield de ploeg uit Aalten nog stand, maar in het eerste kwartier na rust besliste Urk het duel.