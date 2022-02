Excelsior’31 moet 21 duels binnen 4 maanden voetballen: ‘We hebben iedereen keihard nodig’

Met DOVO-uit begint komend weekeinde voor Excelsior’31 een serie van maar liefst 21 duels binnen 4 maanden. De opening is er op papier eentje die te doen moet zijn. Excelsior staat op de vierde plek in de derde divisie zaterdag, DOVO is de nummer veertien. „Maar in onze competitie zijn er de nodige ploegen die zich tussentijds hebben versterkt. DOVO is er daar eentje van, ze hebben er drie spelers bijgekregen”, zegt trainer Jurjan Wouda. Excelsior’31 en DOVO troffen elkaar nog niet dit seizoen, dat geldt voor meerdere tegenstanders. De teller van de Rijssense ploeg staat op 13 van de in totaal 34 wedstrijden. Wat er van Excelsior’31 de komende maanden mag worden verwacht? „We willen doorgaan op de manier waarop we eind november zijn geëindigd. Met deze groep moeten we bij de eerste 5 kunnen eindigen.”