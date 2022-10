Excelsior’31 weet hoe het is te stunten in beker: ‘Het kan voor ons de ommekeer betekenen’

Amateur­clubs in Twente en de Achterhoek koesteren langlopen­de energiecon­trac­ten, enkeling huivert

ENSCHEDE - Maar liefst 40 procent van de amateurvoetbalverenigingen in ons land vreest voor het eigen voortbestaan nu de energiekosten de pan uit rijzen. Ook in Twente en de Achterhoek zijn veel clubs niet zonder zorgen, al is van paniekvoetbal nog geen sprake. „Na de training moet iedereen binnen een half uur gedoucht, aangekleed en naar huis zijn.”

13 oktober