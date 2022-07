Excelsior’31 wint eerste oefenduel, HSC’21 verliest finale

HSC’21 blijft in de race voor promotie naar tweede divisie

NIJKERK – HSC’21 heeft zich geplaatst voor de tweede nacompetitieronde om promotie naar de tweede divisie. De ploeg van trainer Daniël Nijhof won zaterdagavond in de eerste ronde tegen Sparta Nijkerk ook de return. HSC’21 zegevierde in Nijkerk met 2-1. De heenwedstrijd donderdag had HSC’21 met 1-0 gewonnen. De volgende tegenstander is GVVV.

11 juni