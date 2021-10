Excelsior’31: Zeven uur in de bus, maar wel drie punten

Hoewel… in de rust leek het even anders te lopen. Excelsior-trainer Jurjan Wouda: „De scheidsrechter stapte de kleedkamers binnen met de mededeling dat hij last had van zijn hamstring en niet verder kon. Er was ook niet direct een vervanger. Ik vroeg de jongens rustig te blijven, maar baalde natuurlijk flink.” Er werd druk getelefoneerd, geappt en rondgevraagd in Goes. Zelfs de omroeper deed een duit in het zakje: ‘Is er iemand op het sportpark die ervaring heeft met fluiten in minimaal de eerste klasse?’ Er kwam hulp. Scheidsrechter Jo-Annes de Bat, tevens gedeputeerde voor de provincie Zeeland, stond te kijken bij het nabije SSV’65 en sprong direct op de fiets. De tweede helft kon met wat vertraging van start.