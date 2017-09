FC Eibergen, een nieuw team smeden

EIBERGEN - FC Eibergen begint de competitie met een ruime zege, maar die overwinning zegt niet zo veel. De ploeg speelt ook dit jaar in de vierde klasse C. Door het vertrek van wat routiniers, staat er een zeer jonge groep.

Met 5-1 winnen bij de aftrap van de competitie. Veel clubs in het amateurvoetbal zouden hier voor tekenen, maar afgelopen weekeinde was een aantal spelers van FC Eibergen toch echt allesbehalve tevreden met dit resultaat. Teksten als 'dramatisch' en 'slecht' waren nog de milde termen die na het laatste fluitsignaal uit de monden van doelman Marin Jurešic en verdediger Dylan Timmerman kwamen. Want van deze ploeg moest je eigenlijk met dubbele cijfers winnen, was de conclusie.

De nieuwe trainer, Harold Oude Veldhuis, deelde de mening van zijn spelers dat de uitslag tegen nieuwkomer SVGG wat aan de lage kant was. "Als je de rust bewaart, dan win je met ruimere cijfers, maar zover zijn we nog niet. Tegen zo'n ploeg kun je het eigenlijk nooit goed doen."

Het eerste competitieduel van de fusieclub was al op zaterdag in verband met de Eibergse kermis. Voor het eerst sinds jaren zonder clublegende Maarten Teutelink. En zonder een andere routinier, Jarno Meijer. Hij nam zaterdag vlak voor de wedstrijd officieel afscheid en werd daarbij nog één keer toegesproken door de voorzitter.

Eigen kweek

Veel nieuwe gezichten in de ploeg, maar dit seizoen wel allemaal spelers van de club zelf. Zo stond A-junior Maykel Lageschaar in de basis, hij was een van de uitblinkers met een mooie assist bij de 2-0 en de maker van de 3-0.

Wel een zeer bekend gezicht binnen de selectie: Tamo Vogel. De 30-jarige verdediger heeft een nieuwe rol gekregen: hij draagt nu de aanvoerdersband. "Echt een eer om die te mogen dragen, nadat Maarten het zolang heeft gedaan", vertelt Vogel. Met Vogel en Wilco Steenman telt de selectie dit seizoen slechts twee dertigers. De rest bestaat voornamelijk uit middentwintigers.

"Allemaal jongens die willen werken", zegt Vogel. "Op de training is het nu mooi volle bak met twintig man. Het is alleen nog lastig om nu al iets te zeggen van wat we van het seizoen moeten verwachten. Een 5-1 overwinning is een goed begin, maar van deze tegenstander hadden we met ruimere cijfers kunnen winnen. Deze wedstrijd is nog niet echt een graadmeter."