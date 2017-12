FC Eibergen kan niet stunten tegen Silvolde

In de eerste helft was het hoofdklasser Silvolde dat het balbezit had. Eibergen speelde verdedigend en zakte diep in. Logisch, aangezien de vierdeklasser in oktober met 8-0 werd verslagen door Silvolde in de Achterhoek Cup. Toch was het Eibergen dat de beste kans had vlak voor rust, maar de scrimmige viel niet binnen.