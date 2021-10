FC Eibergen wil kunstje uit 2012 overdoen en een stapje hogerop maken

Met een groot aantal leden, een goede lichting doorgestroomd talent, een prachtig sportpark en een ervaren man als Arno Leppink voor de groep, lijken alle ingrediënten in Eibergen aanwezig voor een succesvol seizoen. Want iedereen die de fusieclub een warm hart toedraagt, weet dat de club eigenlijk in de derde klasse thuishoort, maar die ambitie waarmaken is een heel ander verhaal. Dat weet ook verdediger Jacco Roerdink (31), die vorige maand aan het zesde seizoen op rij begon met Eibergen in de vierde klasse.