FC Meppel wint Beltona Cup, Quick’20 vierde

Gaat hoofdmacht De Zweef ook op zaterdag voetballen?

19 juni NIJVERDAL - De hoofdmacht van voetbalclub De Zweef heeft zich via de nacompetitie gehandhaafd in de eerste klasse van de zondagamateurs, maar het is inmiddels de vraag of de Nijverdallers in de nabije toekomst nog wel op die dag blijven spelen.