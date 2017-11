FC Trias wil meedoen in de top, maar staat onderaan

Top-5

Zes wedstrijden gespeeld, één punt en hekkensluiter in de derde klasse C. Wat is er aan de hand met FC Trias? De ploeg van trainer Jos Heutinck had zich dit seizoen anders voorgesteld. Een plek in de top 5 en zo lang mogelijk uitzicht houden op promotie, die doelstelling liet Trias-trainer Jos Heutinck half september optekenen. Voorlopig lijkt het daar nog niet op voor de Winterswijkers. Uit zes duels verzamelden ze één schamel puntje.

Zelfvertrouwen

Ondanks deze puntenschaarste is Heutinck niet heel teleurgesteld in zijn ploeg. "Ik ben niet negatief. We zitten in de hoek waar de klappen vallen. Dat is een cliché, maar wel de realiteit. Zondag speelden we tegen de nummer twee. De eerste helft hebben we sterk gespeeld, krijgen we mooie kansen, maar staan we met 1-0 achter. Uiteindelijk verliezen we met 4-0. Dat heeft met zelfvertrouwen te maken."

Blessures

Ook mist FC Trias veel spelers met blessures, onder wie aanvoerder Rolf Honderslo. Heutinck: "Die zien we voor de winterstop waarschijnlijk niet terug." Toch wil de coach zich daar niet achter verschuilen. "Ook met deze spelers moeten we meer punten pakken en horen we thuis in de derde klasse", aldus de trainer, die aan zijn tweede jaar bezig is bij de fusieclub.

Vorig seizoen

Het seizoen is natuurlijk nog jong. Er zijn nog twintig duels te gaan. Mede daarom wil Heutinck de doelstelling nog niet herzien. "Die doelstelling is gebaseerd op vorig seizoen. De selectie is redelijk intact gebleven. De sfeer in de groep is goed. De trainingen verlopen prima, maar er moet nu wel wat gebeuren", weet de oefenmeester. "Natuurlijk kijken we naar de ranglijst en willen we ons snel veilig spelen, maar het seizoen is nog niet lang genoeg bezig om nu opeens alleen voor handhaving te spelen."

Valse start

Dat een start niet alles over een seizoen zegt, weten ze bij Trias als geen ander. Vorig jaar was de start ook niet goed, tot de ploeg opeens een geweldige serie neerzette. Zes duels op rij wonnen de Winterswijkers. Maar die serie als uitgangspunt en houvast gebruiken is het laatste wat Heutinck wil. "Dat is veel te makkelijk om naar te kijken", vindt de trainer. "De werklust is er namelijk wel. Er gaat niet veel mis. Wat we moeten doen is scherper zijn voor de goal. Dan is er niets aan de hand en gaat Trias gewoon voor het linkerrijtje spelen, ondanks dit zwakke begin van de competitie."