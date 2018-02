FC Trias zet Jos Heutinck op straat

Zieuwentenaar Heutinck, eerder trainer bij onder meer Silvolde, Pax, Gendringen en Grol, was bezig aan zijn tweede seizoen bij FC Trias. Dit seizoen vallen de resultaten tegen. Na twaalf duels staat de fusieclub op de laatste plek in 3C met slechts vijf punten.

,,Jos Heutinck is absoluut een goede trainer met enorm veel inzet voor spelersgroep en vereniging. Maar op dit moment komt er in de samenwerking met de groep in onze ogen niet uit wat FC Trias nodig heeft voor klassebehoud'', geeft het bestuur van FC Trias in een verklaring de reden voor het voortijdige vertrek aan.

Verrast

Zieuwentenaar Heutinck is verrast door het ontslag. ,,Ik ben nu 22 jaar trainer en heb bij vijf clubs (RKZVC, Gendringen, Pax, Silvolde en Grol, RW) telkens vier jaar gewerkt. Dit is de eerste keer dat ik ontslagen word en ik zag het ook totaal niet aankomen. Ik moet het besluit van het bestuur respecteren, maar ben het er niet mee eens’’, stelt Heutinck. ,,Ik kon me ook niet verdedigen. Ik had er nog alle vertrouwen in, ook omdat de relatie met de spelersgroep en de assistent-trainers in mijn ogen goed was.’’