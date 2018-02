FC Twente weer welkom op Marveld-toernooi in Groenlo

GROENLO - Ajax, FC Barcelona, Feyenoord en Atletico Madrid. Zomaar een greep uit het deelnemersveld van het prestigieuze Marveld-toernooi dat in juni op de velden van Grol plaatsvindt. Ook FC Twente is na een jaar afwezigheid weer welkom in Groenlo.

Het Marveld-toernooi is in de leeftijdscategorie onder 15 jaar toonaangevend in Nederland. Tal van topspelers vertoonden in het verleden hun kunsten in Groenlo. Zo werd Barcelona-speler Jordi Alba in 2004 speler van het toernooi en kwamen ook internationale toppers als Lukaku, Rashford, Lingard, Welbeck en vrijwel alle spelers van Oranje in actie in de Achterhoek.

Vorig jaar werd het toernooi gewonnen door het Ghanese Right to dream. De opleidingsploeg, die in het verleden al veel topspelers voortbracht, was in de finale met 2-0 te sterk voor Red Bull Brasil.

Opvallend is dat FC Twente na een jaar afwezigheid weer welkom is in Groenlo. De organisatie was vorig jaar niet tevreden over de prestaties van de Enschedese club en de manier waarop de ploeg zich twee jaar geleden gedroeg. Het negeren van de regionale trots kwam het Marveld-toernooi op veel kritiek te staan.

Het toernooi wordt dit jaar gehouden op 1, 2 en 3 juni.