FC Winterswijk heeft na zaterdag opnieuw winterstop

Twee schamele puntjes harkte FC Winterswijk bijeen in de eerste negen duels. Aanvoerder Henry Elferdink windt er geen doekjes om: "Het is een beetje bedroevend allemaal. Eigenlijk een verloren seizoen." De zaterdagtak van de fusieclub begon nog redelijk aan het seizoen, maar sinds november is het een drama. De nederlagen in chronologische volgorde: 4-1, 5-1, 5-3, 8-0 en 5-1. Leuk is anders.