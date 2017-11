FC Winterswijk zaterdag-1, het eerste, maar toch ook weer niet

FC Winterswijk is niet de enige club in de regio met zowel een eerste elftal op zaterdag als op zondag. Sportlust Glanerbrug en Quick'20 zijn andere voorbeelden. Clubs met een dergelijke constructie ervaren daar nog wel eens hinder van.

Zaterdag 1 van Winterswijk wil graag promoveren dit seizoen, maar staat bij de onderste ploegen in de vierde klasse. Volgens aanvoerder Paul Knuivers (30) heeft dat niet zozeer met de situatie binnen de club te maken. "We hebben met een aantal blessures te maken van ervaren spelers. En die spelers zijn broodnodig in ons jonge elftal. Ons spel was in de eerste wedstrijden best goed, maar het resultaat minder. We zijn daarom iets meer op de counter gaan spelen, voor zo ver dat kan op dit niveau. Dat hielp zaterdag in de zege op PW."

Knuivers speelde lang in het eerste van WVC en vervolgens vijf jaar voor Longa'30. Hij koos er door gezinsuitbreiding voor om een stapje terug te doen en op zaterdag te gaan spelen. Bij Winterswijk zijn de afspraken duidelijk, volgens Knuivers. "Het zondagteam is het belangrijkste binnen de club. Wij zijn daar ondergeschikt aan. De club is echter zo groot, dat het niet per se voelt als ondergeschikt zijn."

Meer betrokken worden

De verdedigende middenvelder zou echter wel graag zien dat zaterdag 1 meer betrokken wordt. "De keuze ligt altijd bij spelers zelf die de overstap naar de senioren maken. Maar het zou mooi en denk ik ook goed zijn als spelers eerst een jaar in zaterdag 1 spelen en vervolgens naar zondag gaan. Het niveau is niet top, maar het voetbal is volwassen, vol strijd en soms zelfs wat onbenullig. Daar kan jeugd veel aan hebben, om een jaar te wennen voor een speler naar zondag 1 of 2 gaat. Die samenwerking kan beter, maar dat is mijn mening."

Taak

Het idee van Knuivers leeft bij meer spelers, ook van andere verenigingen.

Het is ook geen sneer naar zijn eigen vereniging. "Daar ligt voor de KNVB een taak. Om het schot tussen zaterdag- en zondagvoetbal weg te nemen. Het doel moet zijn om zoveel mogelijk mensen te laten voetballen. En dan vooral dat zoveel mogelijk spelers blijven voetballen. Door teams zelf een speeldag te laten kiezen, haal je dat verschil weg", aldus Knuivers.

Voor zijn ploeg is het op korte termijn zaak punten te pakken. De doelstelling om bij de bovenste ploegen te eindigen staat nog.

Winterstop