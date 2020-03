Ferhat Ayhan (38) nog niet klaar met voetbal: ‘Wil zo lang mogelijk doorgaan’

De toekomst lachte Ferhat Ayhan aan het begin van de eeuw tegemoet. Hij speelde met onder meer Hamit Altintop in de Turkse jeugdselectie en stond bij Heracles in de zomer van 2002 op het punt van doorbreken. "Het jaar daarvoor had ik al regelmatig gespeeld. Het was de laatste wedstrijd van de voorbereiding tegen Vitesse en trainer Gertjan Verbeek zei: 'met deze ploeg ga ik ook spelen in de competitie'. Daar zat ik bij, maar in de tweede helft klapte mijn enkel dubbel en lag ik er een hele tijd uit. Heracles verlengde mijn contract niet. Ach ja, soms heb je geluk, soms pech", relativeert Ayhan zijn in de knop gebroken profcarrière.