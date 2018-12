Fleringen wint bij Phenix, De Tukkers schakelt Rigtersbleek uit

ENSCHEDE - In de vijfde klasse A won Fleringen donderdagavond bij Phenix. Het werd 2-3 in Enschede.

In de districtsbeker won De Tukkers in Albergen van eersteklasser Rigtersbleek. Na een 1-1 eindstand moesten er penalty's aan te pas komen. De thuisploeg was iets beter vanaf de stip en won met 5-4 na 6 strafschoppen.