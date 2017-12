Flexibele winterstop is al van de baan

ENSCHEDE - De flexibele winterstop in het amateurvoetbal is al van de baan voordat de winterpauze begonnen is.

Door de afgelastingen van het afgelopen weekeinde heeft de KNVB district Oost de duels opnieuw vastgesteld in het weekeinde van 24 en 25 februari 2018.

In eerste instantie zouden de clubs in de periode van 27/28 januari tot en met 3/4 maart voor het eerst van een flexibele winterstop kunnen genieten. De KNVB meldde voor het seizoen: ,,Dit betekent dat er een ruimte van zes weken is ingelast om vier wedstrijden te spelen. Verenigingen kunnen binnen deze periode in onderling overleg bepalen of ze een wedstrijd naar een andere datum willen verplaatsen dan op het wedstrijdschema staat aangegeven.''

Daar komt nu niets meer van terecht. In de eerste tot en met vijfde klassen (met veertien clubs) staat de eerste competitiewedstrijd in het weekeinde van 27 en 28 januari geprogrammeerd. Daarna wordt er tot en met 22 april elke week gevoetbald. Alleen in het carnavalsweekeinde (10 en 11 februari) kan er worden ingehaald, maar in veel gebieden wil op carnavalszondag geen team in actie komen.

Sommige wedstrijden, die door clubs na onderling overleg verplaatst waren naar een andere datum, zijn nu weer teruggezet in het originele programma.

Komende weekeinde zullen er naar alle waarschijnlijkheid wederom veel wedstrijden worden afgelast. De eerste inhaaldag in 2018 is pas op 27/28 april 2018.

Voor clubs die nu al een grotere achterstand in het aantal gespeelde wedstrijden hebben, zal er op doordeweekse avonden moeten worden ingehaald.