Flinke terugval na goede start voor Victoria’28: ‘Speelden eerst reactievoetbal, willen nu voetballend meer laten zien’

video #HéScheids: speler sv Rijssen krijgt harde bal op gevoelige plek, cadeautje voor Stevo

ENSCHEDE - Afgelopen voetbalweekeinde zat weer vol met opvallende gebeurtenissen, waaronder Yilber Haverslag van sv Rijssen die een hard schot van een teamgenoot op een gevoelige plek krijgt, volop bijzondere vrije trappen bij onder meer het zesde van Stevo en een belletje van Berghuizen-trainer Niek Smudde om te horen of zijn ploeg periodekampioen is. Beleef de meest bijzondere momenten in deze video.

22 november