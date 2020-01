Frank Bruins langer coach van Rietmolen

Bruins is bezig aan z’n eerste jaar bij de zondagvierdeklasser. „Weliswaar staan we momenteel met een plek in de onderste regionen in de vierde klasse in een positie dat de resultaten altijd beter kunnen”, zegt Rietmolen-voorzitter Tim ten Beitel. „Maar we hebben ook voor onze spelers behoefte aan stabiliteit. Om van daaruit te werken aan verbetering.”