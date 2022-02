Frank Eeftink wil bij Oranje Nassau afscheid nemen met promotie

Het was bijzonder op het sportpark aan de Maardijk. Afzwaaiend hoofdtrainer Frank Eeftink en toekomstig hoofdtrainer Jeroen Giesen samen op de bank bij Oranje Nassau. Dat Jeroen Giesen volgend seizoen hoofdtrainer is, past bij de filosofie van de club, zo vertelt Bart Monster, voorzitter van ON. „Jeroen Giesen is op dit moment trainer van het tweede elftal en loopt stage bij het eerste elftal voor zijn trainerscursus UEFA-B. Toen het duidelijk werd dat onze hoofdtrainer Frank Eeftink naar DETO zou gaan, was het voor ons eigenlijk heel erg logisch om volgend seizoen Jeroen van het tweede elftal door te schuiven naar het eerste elftal. We zijn erg tevreden met zijn ontwikkeling als trainer en willen dat op deze manier ook belonen.”