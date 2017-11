Frustratie bij RSC over slechte velden: ook buiten Rossum irritatie

Het hoofdveld van vierdeklasser RSC bleek ook afgelopen weekeinde onbespeelbaar in verband met de vele regen. Geen opvallende afgelasting, maar naast het veld ligt een kunstgras mat waar wekelijks lagere seniorenteams en jeugdteams op spelen. Volgens de club is dat uit nood, want het liefst speelt niemand bij RSC op kunstgras.

Het eerste elftal heeft afgelopen zomer ook bewust gekozen om niet uit te wijken naar de rubberen mat uit 2004. Dit in overleg met de KNVB. "Het is onverantwoord om op dat veld te spelen", legt trainer Hans Bossink uit.

Quote De strenge wintermaanden moeten nog komen Hans Bossink, trainer RSC

De club en de gemeente Dinkelland werden het eerder niet eens over een nieuw kunstgrasveld. "Om die reden is er te weinig naar het hoofdveld gekeken, waardoor het grasveld nu al onbespeelbaar is", zegt Bossink. "Dat probleem wordt alleen nog maar groter, want de strenge wintermaanden moeten nog komen."

Bizarre situatie

Ook van buitenaf is er irritatie. Trainer Tim Somberg van De Tubanters, een andere ploeg uit 4A, vind het 'absurd' dat RSC nog maar op vier duels staat. Anderen speelden er al zeven. Ook doelman Tom Uitzetter van Sportlust Vroomshoop spreekt over een bizarre situatie. "Het veld kan wel slecht zijn, maar wanneer willen ze deze wedstrijden dan gaan inhalen? Pas vanaf april als de lente is aangetreden?"

Competitievervalsing

Volgens een woordvoerder van de KNVB is er echter geen sprake van competitievervalsing. "Het is vooralsnog allemaal te overzien. Als de competitie echt hinderlijk scheef gaat lopen kan de club aangeven wel op kunstgras te gaan spelen en dit initiatief kan ook door de KNVB genomen worden. Het is echter gebruikelijker dat zo'n beslissing pas in de tweede helft van de competitie wordt genomen."

Quote Het is niet onze opzet om vals te spelen Hans Bossink, trainer RSC