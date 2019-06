Fusie Sportclub Enschede en Zuid-Eschmarke van de baan

Dat betekent dat beide clubs zelfstandig verder gaan, maar wel op een gezamenlijk sportpark Het Diekman van Sportclub Enschede. Zuid-Eschmarke verkocht vorig jaar het eigen clubhuis en de kleedkamers aan de gemeente Enschede en trok bij Sportclub in, als voorbode voor de fusie.

Voorzitter Bas Veenendaal van Zuid-Eschmarke en bestuurslid Angeline Bennink van Sportclub benadrukken dat de verhouding tussen beide clubs prima is. Daar doet het besluit om niet te gaan fuseren niets aan af. „We hebben geprobeerd samen tot een oplossing te komen en het beste was voor beide geweest als we dat met ingang van het nieuwe seizoen al hadden gekund, maar die tijd bleek te krap. Vooral omdat er veel ontwikkelingen gaande zijn op Het Diekman, met de plannen voor de topsportcampus en de komst van de vrouwentak van FC Twente”, zeggen Veenendaal en Bennink.

Ledenvergadering

Onlangs kwamen de leden van SC Enschede bijeen om te stemmen over de fusie, maar toen was er niet de gewenste en geëiste twee derde van het ledenaantal aanwezig. Voor woensdagavond stond een nieuwe vergadering op de rol, maar daar hebben de leden van Zuid-Eschmarke niet op gewacht. „Tijdens onze ledenvergadering, vorige week, bleek er geen draagvlak meer te zijn voor een fusie. Onze leden willen nog een jaar als zelfstandige club verder”, zegt Veenendaal. „Dat hebben we de mensen van Sportclub Enschede ook keurig laten weten.”

De mededeling aan de leden van Sportclub sloeg bij velen in als een bom, vertelt Bennink. „Aan de ene kant was er met name bij de oudere leden sprake van opluchting, want zij kunnen zich geen leven voorstellen zonder Sportclub Enschede, maar er was ook wel verbazing en teleurstelling bij degenen die al zoveel energie en moeite hebben gestoken in het hele fusieproces.”

Toekomst

Hoe nu verder, is de grote vraag voor beide clubs. Voor Zuid-Eschmarke, dat al jaren een beperkt maar wel stabiel ledenaantal heeft, houdt het na komend seizoen op. De club viert dan het 80-jarig bestaan en hoopt dat de elftallen die nu nog onder de vlag van de club spelen elders onderdak gaan vinden. „We hebben het lang volgehouden, maar het is simpelweg niet meer te doen. Daarom gaan we komend seizoen met de elftallen die we nog hebben sportief vol aan de bak om er een geweldig laatste seizoen van te maken. En we gaan ons voorbereiden op een mooi eindfeest, een reünie en een receptie”, zegt Veenendaal.