Gebrek aan ervaring, maar talent heeft Juventa’12 dit seizoen voldoende

Excelsior’31: Zeven uur in de bus, maar wel drie punten

GOES – Een verre reis naar Zeeland, Excelsior’31 deed het de laatste jaren vaker. Goes en eerder ook Hoek: verre Zeeuwse oorden die inmiddels bekend zijn in Rijssen. De twee maal 257 kilometer naar vv GOES, die ook opvallend veel Rijssense supporters trotseerden, waren afgelopen weekeinde niet voor niets: 1-3 winst.

17 oktober