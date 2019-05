Geen barbecue, maar gips voor aanvoerder Frank Teuiten van Tubantia

Met handhaving in de eerste klasse en een gezellige barbecue, hoopte Frank Teuiten afgelopen zondag afscheid te nemen als eerste elftalspeler van Tubantia. NEC was de laatste tegenstander in een thuiswedstrijd voor de 32-jarige verdediger uit Hengelo. Een officieel afscheid zou echter nog volgen. Tegen NEC waren de belangen immers te groot voor een publiekswissel. De wissel kwam er, maar om een heel andere reden. Teuiten moest na zo'n 25 minuten zwaar geblesseerd het veld verlaten. Hij had even daarvoor zijn achillespees afgescheurd. Daarmee werd het een wrang afscheid voor de routinier, die vanaf zijn zeventiende jaar in de hoofdmacht heeft gespeeld.