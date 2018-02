Geen gelukkig huwelijk: Aramea en kansen benutten

De trainer weet het onderhand ook niet meer. Elke week vertoont Aramea hetzelfde euvel: kansen missen. En dat is tamelijk cruciaal in het voetbal, weet Megelink. "Dit is in ons geval het verschil tussen de onderste vijf en de bovenste vijf. Hadden we de helft van de kansen afgemaakt, dan hadden we daar gestaan. Dat was ook ons doel en dat was ook reëel. Maar nu moeten we uitkijken, maken we het onszelf moeilijk."