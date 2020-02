Geen gemakzucht, maar juist extra motivatie bij Quick'20

Terug naar zondag 19 januari: SDO - Quick'20. De eerste wedstrijd van 2020 is om meerdere reden spannend voor de Oldenzalers. Uiteraard om te kijken hoe Quick de draad oppakt na de winterstop, maar vooral ook omdat een paar dagen eerder naar buiten komt dat het na dit seizoen over en uit is met prestatievoetbal op zondag. Kan Quick zich nog wel motiveren nu het, behalve de eer, de komende maanden nergens meer om gaat?

Aanvoerder Luc Stolker zegt in aanloop naar SDO-uit dat hij 'ook benieuwd is hoe Quick om zal gaan met tegenslagen'. "Elke wedstrijd wil je winnen. maar wat als we een keer op een ruime achterstand komen? Kan iedereen dan ook nog tot het uiterste gaan?"

Omslag

Het antwoord op 19 januari: jazeker. Quick komt met 3-0 achter en met 4-2, maar pakt toch de winst: 4-5. De twee wedstrijden die volgen leveren een 6-1 zege op bij MSC en een 4-0 overwinning tegen Be Quick Groningen. "Misschien helpt het de jongens wel dat de druk eraf is. Ze zijn heel strijdbaar", verklaart trainer Stéven Verheijen het huidige succes. "Eigenlijk kwam de omslag al kort voor de winterstop. We wonnen de laatste wedstrijd met 4-1 van HBS. En in de voorbereiding op de tweede seizoenshelft versloegen we met goed spel hoofdklassers DETO en Longa'30."

Quick staat inmiddels op de zevende plek in de hoofdklasse A, en de achterstand op de (sub)top is klein. Bovendien doet het team volop mee om de tweede periodetitel. Met 47 goals is Quick de meest scorende ploeg in de competitie.

"Daarbij gaat het ook verdedigend steeds beter", zegt Verheijen. "Het is een wisselwerking. We hebben, in vergelijking met voor de winterstop, wel een aantal dingen gewijzigd. Dat pakt goed uit. MSC stopt na dit seizoen ook op zondag. Zij laten het lopen en verliezen alles dik. Bij ons is sprake van het tegenovergestelde."

Feestje

Verheijen maakt met het team telkens afspraken voor de korte termijn: kleine dingetjes om de ploeg nog net wat meer te prikkelen. "Dan zeggen we bijvoorbeeld dat er na een aantal zeges op rij een feestje komt." Lachend: "Daar luisteren ze inderdaad goed naar."

Afscheid nemen bij Quick'20 met een prijs? Verheijen hoopt er van harte op. Hij blijft na dit seizoen wel actief in het zondagvoetbal en gaat naar hoofdklasser Silvolde. "Hoewel pas onlangs definitief bekend werd dat Quick volledig overstapt na dit seizoen, was het al wel langere tijd duidelijk dat het ging gebeuren. De mededeling kwam niet als een verrassing. Ik besloot al eerder om op zoek te gaan naar iets anders en heb een prachtige nieuwe uitdaging gevonden."

Zondag gaat Quick'20 op bezoek bij Hoogeveen, de nummer 3 van de hoofdklasse. Inzet voor Quick: definitief aansluiten bij de bovenste teams. "Voor de winterstop dacht ik op weg naar een training weleens: hoe krijg ik het aan de praat? Dat het nu zo goed gaat had ik toen niet durven voorspellen, maar gelukkig is het wel zo. Hopelijk houden we dat ook vast."