Geen paniek bij SV Enter, ondanks povere start

De start van een nieuwe voetbaljaargang staat iedere keer symbool voor nieuw elan en frisse ambitie bij veel ploegen. Met een schone lei kan er worden begonnen aan een nieuw seizoen en de teams weten het zeker: dit jaar gaan we het écht laten zien. Ook bij SV Enter spraken ze na een goede voorbereiding hoge ambities uit. Op een trainingskamp maakten spelers en begeleiding van de vierdeklasser de afspraak om dit jaar voor een top vier-klassering te gaan en hopelijk onderweg een periodetitel te pakken.

Basiskrachten geblesseerd

Hoewel het nog vroeg in het seizoen is, komt het er voorlopig nog niet uit bij de ploeg van trainer Rob Roelofs. Na vier duels wacht Enter nog altijd op de eerste overwinning. "Het gaat nog niet zoals het moet", weet aanvoerder Alex Calkhoven. De 33-jarige doelman heeft wel een verklaring voor het tegenvallende begin. "Een week voor de competitiestart raakten twee basisspelers geblesseerd. Dan wordt het direct krap en moet de trainer nieuwe keuzes maken. Ook moesten we het opvangen met jongens uit het tweede en de jeugd."

Pas twee goals

Enter verloor al van EMOS, BSC Unisson en GFC. Tegen Rood Zwart werd gelijkgespeeld. In die vier wedstrijden wist de ploeg nog maar twee keer het net te vinden. "Dat is wel een dingetje. We creëren wel kansen, maar vaak gaat het in de afronding mis."

De captain verzekert dat er met de instelling van zijn team niets mis is. "Elke ploeg kan een slechte start hebben, toch? Ik denk dat wij goed genoeg zijn om het tij te keren. Tuurlijk maak ik me onder de lat wel eens kwaad, maar dat is wedstrijdemotie. Als aanvoerder val ik met name de jonge jongens niet aan, maar probeer ik ze te helpen. Iemand de grond intrappen is zinloos."

Goede voorbereiding

De uitgesproken hoop op een top vier-klassering kwam volgens Calkhoven niet uit de lucht vallen. "Na onze goede voorbereiding hadden we er echt vertrouwen in. Dan moet je dat ook uitspreken."

Hogerop