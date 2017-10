Geen promotie naar Jupiler League: de clubs zijn er blij mee

Willy Sticker, ook preses van derdedivisionist HSC'21, erkent wel dat het voor de buitenwacht vreemd overkomt dat de regels middenin het seizoen plotseling worden aangepast. "Maar de start in 2014 is al verkeerd geweest. Wij hebben vanaf het begin aangedrongen op een grondige evaluatie", zegt hij. "Ik denk dat de KNVB heeft onderschat welk belang de clubs hebben gehecht aan de twee enquêtes die zijn uitgevoerd. Eentje van de bond zelf, en een van ons. Daarom is het niet terecht als er nu wordt gesteld dat de clubs verantwoordelijk zijn voor de onrust. Wij hebben altijd gezegd dat de uitslagen voor ons leidend zouden zijn."

Enquête "Ik snap dat een club als Achilles'29, die alles op alles stelt om terug te keren in de Jupiler League, er wat anders over denkt", vervolgt Sticker. "Maar uit beide enquêtes komt overduidelijk naar voren dat de meeste clubs onder de huidige voorwaarden niet willen promoveren."

Verkenners

In de bondsvergadering van maandag is besloten dat alle plannen voor de voetbalpiramide teruggaan naar de tekentafel. Er zijn twee verkenners aangesteld die over een week of zes met hun eerste bevindingen komen. De volgende bondsvergadering is in maart 2018.