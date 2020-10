Geen publiek welkom, maar toch ‘live’ langs de lijn bij het amateurvoetbal

Meerdere wedstrijden zijn via een livestream komend weekeinde toch te volgen. In de hogere competities is er meestal al wel een camera aanwezig, op lager niveau niet. Meerdere clubs zochten een oplossing en hebben die gevonden. Zo is onder meer het duel Juventa’12 - Blauwwitters, een wedstrijd in de kelder van het zaterdagvoetbal, zaterdag live te zien via YouTube. Op zondag is de Hofderby in de vierde klasse tussen Hector en Markelo live te zien op Hofstreek Omroep.