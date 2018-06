Geen straf voor DETO na uit de hand gelopen duel met VV Groningen

De KNVB heeft onderzoek verricht en daaruit is gebleken dat DETO niets te verwijten valt. Daarom treft DETO volgens de aanklager verder geen blaam. Tijdens het duel, dat in het begin van deze maand werd gespeeld, gingen supporters van beide teams in de slotfase met elkaar op de vuist. De politie was snel ter plekke, mede omdat er vooraf al geluiden waren dat er supporters van FC Groningen met de amateurclub mee zouden reizen.