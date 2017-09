Geen tijd om te wennen voor Voorwaarts: ‘Het wordt heel lastig’

tweede klasse HWESTERHAAR – Nog voordat de eerste competitiewedstrijd is gespeeld, weten ze bij Voorwaarts al waar ze aan toe zijn komend jaar. De ploeg van trainer Dick Beverdam komt voor het eerst sinds 1996/1997 weer uit in de zaterdag tweede klasse, waar het een zwaar seizoen tegemoet kan zien. “Het wordt vechten voor elk punt.”

Een beetje vertrouwen tanken in de voorbereiding is er niet bij voor de kampioen van het afgelopen seizoen. Oefenwedstrijden tegen Wilhelminaschool (3-1) en Vroomshoopse Boys (8-2) gingen verloren en ook in het bekertoernooi wist de formatie uit Westerhaar nog niet te stunten. In Vriezenveen werd afgelopen weekend met 5-0 verloren van DETO. “Tegen DETO spelen we wel met elf jongens uit 'ons' kleine dorpje. Zij betalen en spelen met de beste spelers uit de regio. We moeten zorgen dat we winst halen uit zulke wedstrijden”, vertelt Beverdam. Zaterdagmiddag wacht bekerduel nummer twee, bij Stevo, waarna volgende week tegen Luctor waarschijnlijk het bekerseizoen wordt afgesloten. “DETO en Stevo zijn tegenstanders waar je met 5-0 van kan verliezen. Maar we moeten niet bang zijn om zelf te voetballen. Tegen DETO hadden we ontzag, dat mag absoluut niet gebeuren.”

Voorwaarts wist afgelopen seizoen, op één wedstrijd na, alle thuiswedstrijden winnend af te sluiten met minimaal twee doelpunten verschil. Die sterke thuisserie leverde de ploeg het kampioenschap op en zorgde ervoor dat Oranje Nassau op twee punten gehouden werd. „We waren vaak nét iets beter dan de tegenstander. Als het lang gelijk bleef wisten we in de laatste twintig minuten altijd nog te scoren. Dat is een prettige gedachte. De organisatie stond goed en we hadden een paar leuke spelers die iets extra's konden brengen."

Krappe selectie

Met in totaal vijftien spelers heeft Beverdam dit jaar niet de beschikking over die luxe. Sterkhouder Bernd Bove vertrok naar DOS’37 en door een blessure kan de trainer de komende weken ook geen beroep doen op nieuwkomer Coen Sickman, die overkwam van Sportlust Vroomshoop. “Dan valt er al snel een gaatje die moeilijk op te vangen is. Grotere clubs als DOS Kampen, Enter Vooruit en Hulzense Boys hebben grotere selecties, waardoor zij gegarandeerd hoog eindigen. Bij ons is de basis dit seizoen om de groep bij elkaar te houden en dan gaan we vechten voor elk punt. Dat het lastig wordt, staat vast.”

Beverdam is van mening dat na het vertrek van Bove andere jongens moeten opstaan binnen zijn ploeg, waaronder middenvelder Lars Bove en Jordy Harms. “Jordy is voor ons een heel belangrijke speler, waar elke tegenstander het moeilijk mee heeft. Omdat we in een 4-4-2-formatie spelen hoeft hij verdedigend minder te doen, maar dat houdt in dat we aanvallend meer van hem verwachten.” Harms is een van de weinige lichtpuntjes in de voorbereiding bij Voorwaarts met drie doelpunten. Vorig seizoen wist de 25-jarige Harms liefst 35 keer het net te vinden in competitieverband.

