Geen tikfout maar echt waar, LSV verliest met 15-0: ‘Te triest voor woorden’

Zulke monsterscores in het amateurvoetbal komen wel eens voor bij lagere teams of een jeugdwedstrijd, maar een eerste elftal? Een derdeklasser? Dat moest haast wel een tikfout zijn, toch? Nou nee. „Schandalig, te triest voor woorden”, zei LSV-trainer Rob Poell na de afgang. „We hebben alles laten lopen vandaag en MVV alle ruimte gegeven die ze maar nodig hadden om een goal te maken of kans te creëren.”

MVV-trainer Ruud Ottenhof was natuurlijk blij met de ongekend hoge uitslag, maar ook sprakeloos. „Dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt op zo’n niveau. Complimenten aan het team dat ze met deze stand nog zo gretig waren om de druk erop te houden en kansen blijven maken en ook afmaken.”

Halverwege stond het 3-0 voor MVV, na de pauze volgden dus nog twaalf treffers. Ottenhof was verbaasd over de manier hoe LSV het zo makkelijk maakte voor de thuisploeg. „LSV liet ons compleet gaan en hadden met rust eigenlijk al met 6-0 of 7-0 voor moeten staan want er was totaal geen tegenstand.”

Alsof het allemaal al niet pijnlijk genoeg was voor LSV zakte de ploeg zondag ook nog naar de laatste plaats in de derde klasse A doordat hekkensluiter Borne won. Die ploeg is volgende week de tegenstander in Lonneker. Tja, het kan alleen maar beter gaan...