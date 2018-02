Geen toeschouwers én geen dug-out bij duel Vasse

Euh, toeschouwers? Toen het duel in de vierde klasse tussen Vasse - Sportlust Vroomshoop zondag begon stond er werkelijk niemand langs de lijn. Nul toeschouwers, zelfs in de kelderklasse ligt het bezoekersaantal hoger.

Treurige ambiance

Het frisse weer was ongetwijfeld een van de verklaringen, maar zeker ook de carnavalsoptocht in Albergen waar veel mensen de voorkeur aan gaven. De ambiance was al treurig genoeg, de reservespelers van Vasse kregen nog een extra dreun. Vanwege de storm onlangs was een van de twee dug-outs vernield. De wissels van Sportlust zat om die reden in de dug-out van de thuisclub, voor die van Vasse restte niets anders dan koukleumen in de open lucht. Toch nog een soort van toeschouwers...