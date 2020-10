Geen voetbal, wel bekerloting bij de amateurs

Twee en mogelijk meer coronage­val­len bij eerste elftal Hulzense Boys: Club wil niet op kwestie ingaan

5 oktober HULSEN - Het is nog onduidelijk of het om spelers, trainer of één van de begeleiders gaat, maar feit is dat ‘rondom het eerste elftal van Hulzense Boys’ twee mensen positief zijn getest op corona en dat ‘enkele anderen’ mogelijk met dit virus zijn besmet. Deze verdachte gevallen laten zich daarom nu testen.