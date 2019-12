Geen voetbalschoenen, maar een brace voor speler én trainer Lubbers van Enter

In de wedstrijd van vierdeklasser Enter tegen Holten, op 9 oktober, ging het mis voor John Lubbers (31). Een tegenstander gleed weg en viel met het volle gewicht op het been van Lubbers die 'vast' stond. Gevolg: een afgescheurde binnenste knieband en waarschijnlijk het einde van het seizoen. "Het was pech, die jongen kon er ook niet echt wat aan doen. Ik heb nu nog een brace om mijn knie. Die moet ik ook 's nachts om. Dat is geen pretje, maar het is voor een goed doel."