Gehaktbal Losser krijgt krappe voldoende, derde ster voor Heuvink

Drie sterren

Thijs Heuvink van voetbalvereniging Hellendoorn maakte zaterdag tegen Achilles Enschede zijn 74e en 75e doelpunt. Dat betekent een derde ster! De club had een speciaal shirt voor de 32-jarige Heuvink ontworpen. In de kantine in Enschede trok hij het shirt aan en mocht 'ie even poseren. Heuvink is alweer bezig aan zijn elfde seizoen bij Hellendoorn. Zal hij ooit ook nog een vierde ster behalen? Nog 25 te gaan..

Oudste speler?

Was Richard Schreuder afgelopen weekeinde de oudste eerste-elftalspeler in deze regio? Het lijkt er wel op. Voetbalvereniging Daarlerveen vroeg zich dit zaterdag af via Twitter nadat de 50-jarige Schreuder minuten had gemaakt tegen PH Almelo. Schreuder is vijftig jaar en moest uit nood meedoen bij de vierdeklasser. PH had in Daarlerveen geen moeite met Schreuder en zijn teamgenoten: de Almeloërs wonnen bij hun debuut in het zaterdagvoetbal met maar liefst 9-0.

Flesje Grolsch

AD'69 behaalde zondag de eerste 3 punten in de derde klasse. De ploeg uit Aalten werd vorig seizoen nog kampioen van de vierde klasse C. Zondag won AD met 3-2 van SC Rheden. Reden voor een lekker flesje Grolsch. Proost!

Gehaktbaltest

Bij het tweede elftal van TVO doen ze dit seizoen weer de gehaktbaltest. Afgelopen zondag speelde de derdeklasser uit Beckum tegen KVV Losser. En daar bleek de gehaktbal geen hoog cijfer te krijgen. Waar Losser 2 weliswaar met 4-0 won, kreeg de club in de kantine een krappe voldoende voor haar gehaktbal. Een 5,5. KVV Losser was zeer alert en reageerde via haar eigen Facebookpagina met: ' We nemen het mee in de evaluatie van de seizoenstart'.