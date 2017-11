Geintje of vandalisme? 6 derby-grappen uit Twentse voetbal

Kerst viel uitzonderlijk vroeg dit jaar in Delden en dat nog wel midden op een voetbalveld. Begin deze maand stond er opeens een kerstboom op de middenstip van veld 3 van SV Delden. Van de dader ontbrak ieder spoor, maar aannemelijk is dat de gelegenheids-kerstman een rivaal van de club is.



In principe is dit vandalisme, vindt de politie. Er wordt namelijk schade aangebracht aan iemands eigendom (het veld). "De motieven achter een actie maken in eerste instantie niets uit. Of het nu een geintje of moedwillig was, vernieling is vernieling. Wij zoeken vervolgens uit wat er daadwerkelijk achter zat", aldus Van der Leede.