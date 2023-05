Gelijke eindstand? Doelsaldo beslist!

Wie pakt het kampioenschap in welke klasse? De spanning stijgt in veel competities in het amateurvoetbal.

In meerdere klassen zijn de onderlinge verschillen minimaal. Zo staat Markelo in de derde klasse D, met nog drie duels te gaan, op de tweede plek met hetzelfde aantal punten als koploper Wijhe’92. De voorsprong op de teams daar weer onder is klein.

In het verleden volgde er, als teams de competitie op hetzelfde aantal punten afsloten, een beslissingswedstrijd voor het kampioenschap. Die tijd is geweest. Bij een gelijke eindstand is het doelsaldo beslissend. Bij een gelijk doelsaldo is het aantal doelpunten vóór beslissend. Is ook het aantal doelpunten vóór gelijk, dan is het totale resultaat van de onderlinge competitiewedstrijden beslissend. Een beslissingswedstrijd wordt pas gespeeld als ook het totale resultaat gelijk is.

Om bij de derde klasse D te blijven: het doelsaldo van Wijhe is net ietsje beter dan dat van Markelo. Wijhe maakte 56 goals en kreeg er 36 tegen, Markelo staat op 56 voor en 37 (!) tegen. Extra pijnlijk voor Markelo is dat de ploeg een punt in mindering kreeg dit seizoen. Dit gebeurde bij de wedstrijd tegen Robur et Velocitas. Anders had de ploeg op 42 punten gestaan, goed voor de koppositie. Een duur punt? De tijd zal het leren...

