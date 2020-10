Gelijkspel AZSV dankzij bizarre slotfase

Toen ONS Sneek tien minuten voor tijd de 0-3 scoorde leek de wedstrijd beslist en de Friezen op weg naar de eerste punten van het seizoen. dat lukte aslnog, maar in plaats van drie werd het er maar een. AZSV wist in blessuretijd twee keer te scoren, nadat Niek te Veluwe in de slotfase al voor de 1-3 had gezorgd. Jardell Jruidbos in de 92e minuut en Joost Rasing in de 95e minuut waren er verantwoordelijk voor dat het duel alsnog in een gelijkspel eindigde.