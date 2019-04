Gemengde gevoelens bij Barbaros na ‘prima seizoen’: ‘Hadden om kampioenschap kunnen spelen’

Het is snel gegaan met Barbaros. De voetbalclub uit Hengelo is na twee opeenvolgende titels in de tweede klasse aanbeland. Aanvaller Cuneyt Avsar verwacht dat de opmars nog niet tot stilstand is gekomen. Barbaros wil zich opnieuw gaan versterken. Met een bredere selectie moet het volgens hem mogelijk zijn de eerste klasse en wellicht zelfs de hoofdklasse te halen. "We kijken nu rond naar jonge spelers die ons beter kunnen maken. Het is natuurlijk heel mooi dat Ugur Yildirim onze trainer wordt. Hij heeft veel ervaring in het betaald voetbal. Voor jonge voetballers is het aantrekkelijk naar Barbaros te gaan", zegt Avsar, die aan de wieg van de opmars stond.