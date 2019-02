Gemengde indeling hoofdklassen stap dichterbij

Een grote meerderheid van de clubs, zo’n 75%, stemde voor een regionale indeling. Dat meldt de website voetbal247. In de hoofdklassen zijn Excelsior’31, SVZW, AZSV en DETO Twenterand momenteel op zaterdag de regionale vertegenwoordigers. RKZVC is de regionale club in de hoofdklasse zondag.