Gepromoveerd Fleringen bezig aan uitstekend seizoen in vierde klasse

De ommekeer voor Voetbalclub Fleringen kwam in de winter van het afgelopen seizoen. Na een matige start was een goed gesprek tussen trainer Hielke aan de Stegge en de spelersgroep de reden om het één en ander om te gooien. Met succes. De opmars werd ingezet. "Dankzij een overwinning op Berghuizen in de laatste wedstrijd pakten we een periodetitel en in de nacompetitie wonnen we na strafschoppen van Zenderen Vooruit", somt Martijn Poppink (30) op. "De omzetting in het systeem van 4-3-3 naar 4-4-2 was belangrijk voor ons in die tweede seizoenshelft. Meer spelers komen daardoor in de zestien."