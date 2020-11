Gerard Bos langer trainer van SV Enter

Twentse trainers over hervatting amateur­voet­bal: ‘Het wordt heel druk, maar dat is niet erg’

5 november ENSCHEDE/ZEIST - De KNVB hoopt de competities in het amateurvoetbal in januari te hervatten en deze ook volledig uit te kunnen laten spelen. Dat betekent dat de clubs in het nieuwe jaar vol aan de bak moeten.