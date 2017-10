Gerard Bos ziet goede ontwikkeling bij vorige club Bon Boys

Denekamp - Spanning, pittige duels, hoog tempo, veel publiek en een verdiende gelijkmaker voor SDC'12 in extremisme: 1-1. Zie hier in een notendop de avondwedstrijd tussen de club uit Denekamp en nieuwkomer Bon Boys in de tweede klasse J. Het duel op zaterdagavond aan de Molendijk verveelde geen moment.

Voor trainer Gerard Bos van SDC was het een ontmoeting met een speciaal tintje. De Haaksbergenaar was enkele jaren geleden nog trainer van Bon Boys. Onder zijn regie werd destijds de opwaartse lijn ingezet. Met Bos aan het roer werd Bon Boys derdeklasser. Inmiddels heeft de club uit Haaksbergen onder trainer Berthil ter Avest de volgende stap omhoog gezet. SDC (en voor de fusie DOS'19) daarentegen kan op veel meer ervaring bogen in het hogere amateurvoetbal. Anno 2017 zijn beide clubs gelijkwaardig aan elkaar. Die constatering gaf Bos na afloop ook voldoening. ,,Ik ben natuurlijk trainer van SDC'12, maar weet ook dat Bon Boys zich in de afgelopen jaren heel goed ontwikkeld heeft. Er staat een team met veel drive en voetballend vermogen. Het ziet er bij Bon Boys goed uit. En dat is mooi om te zien."

Blunder

Bon Boys begon de competitie iets beter dan SDC. Met een gelijkspel en twee zeges was de start in de tweede klasse J prima te noemen. ,,Bon Boys is een kanshebber om bovenin mee te spelen", concludeerde Bos na afloop.

De nieuwkomer leek lange tijd met drie punten huiswaarts te keren. De ploeg uit Haaksbergen kwam in de eerste helft op voorsprong door een blunder van doelman Bram Bonnes. De keeper van SDC verzuimde een terugspeelbal tijdig weg te schieten. Tayfun Hazir ontfutselde hem de bal en kon die moeiteloos in het lege doel schieten: 0-1.

In de tweede helft drong de thuisclub aan op de gelijkmaker. SDC kreeg kansen, maar stuitte op doelman Stefan Busschers. Hij redde meerdere keren en was een sta-in-de-weg voor SDC. Alleen bij de welgemikte kopbal in blessuretijd van Daan Sanders was Busschers machteloos. In de tweede minuut van de toegevoegde tijd kreeg de thuisploeg alsnog loon naar werken: 1-1.

Bos was na afloop complimenteus. ,,Wij bleven geloof houden. Natuurlijk moet je dat altijd doen. Maar door onze strijd viel toch nog de gelijkmaker. En die was terecht", aldus Bos.

Zoektocht

De club uit Denekamp moet overigens voor komend seizoen op zoek naar een nieuwe oefenmeester. Bos neemt na drie seizoenen afscheid. Als een van de eerste oefenmeesters zette hij de trainerscarrousel in gang, ,,Ik was er drie weken geleden voor mezelf al uit. Op dat moment heeft het geen zin om daar langer mee te wachten", aldus Bos.

Hij is inmiddels 61 jaar, maar het heilige vuur is nog niet gedoofd. SDC is niet zijn laatste club. ,,Ik vind dit nog te mooi om te stoppen", zegt Bos, die opnieuw bij een zondagclub aan de slag wil.