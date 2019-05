Gerard Willems gaat van SC Rijssen naar SV Rijssen

Het voordeel van spelen in de kelder van het zaterdagvoetbal is dat degradatie niet mogelijk is. Toch eindigt Sportclub Rijssen waarschijnlijk op een plek waar geen vierdeklasser wil eindigen. De Rijssenaren zijn momenteel de hekkensluiter van de vierde klasse F. En dan wacht in het laatste competitieduel ook nog de ongeslagen kampioen AJC'96. "ATC en AJC zijn de enige tegenstanders deze competitie waar we niet tegen op kunnen", aldus Gerald Willems.

Blessuretijd

De trainer van Sportclub Rijssen weet dat zijn ploeg het seizoen naar alle waarschijnlijkheid afsluit als hekkensluiter. En de ranglijst liegt niet. Desondanks schetst de stand niet helemaal het juiste beeld, vindt Willems. "Van PW, de nummer twee van de competitie, hebben we twee keer met 3-1 verloren. Eén keer omdat we in de blessuretijd twee doelpunten tegen kregen. Tegen hen zijn we niet weggespeeld."

Kwaliteit te kort

Willems weet waar het aan schort bij zijn ploeg. De Hellendoornse trainer is te spreken over de instelling van zijn spelers. De beide trainingsavonden zijn druk bezocht. Kwantiteit is het probleem niet, de kwaliteit soms wel. Bij blessures en schorsingen kan Willems immers niet teruggrijpen op jeugdelftallen. Over een JO19- en JO17-team beschikt Sportclub niet. Het tweede elftal komt daarnaast uit in de zesde klasse.

"We komen kwaliteit tekort, maar er is geen rottigheid binnen het team. Dit is een mooie groep. Afgelopen zaterdag heb ik nog een barbecue gegeven bij mij thuis. Dat was ontzettend gezellig. Maar de jongens zeggen ook: 'er zit gewoon niet meer in'."

Fusie

Het roept de vraag op of Sportclub Rijssen zich, in ieder geval sportief gezien, niet bij de fusie tussen RKSV en Rijssen Vooruit had moeten voegen. Sportclub nam in eerste instantie deel aan de gesprekken over een fusie, maar de club liet uiteindelijk weten het samengaan niet te zien zitten. "Misschien had Sportclub daar bij moeten zitten. Sommige leden geven dat ook toe."

Eerlijk

Zelf gaat Willems wél onderdeel uitmaken van de fusievereniging. De 49-jarige Hellendoorner is volgend seizoen trainer van het eerste elftal van SV Rijssen. Het is niet de eerste keer dat hij als trainer een fusie meemaakt. "Ik heb eerder de fusie tussen Vesos en SOS in Hellendoorn meegemaakt. Ik was trainer van het tweede van Vesos en werd trainer van Hellendoorn 2. Bij die fusie heb ik weinig moeilijkheden meegemaakt. Belangrijk is dat je eerlijk naar elkaar bent."

Moeilijk