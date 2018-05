Gewaagde weddenschap levert speler De Zweef 40(!) kratten bier op

zondag 3a FC Suryoye heeft het kampioen­schap weer in zicht

13:01 ENSCHEDE - Bijna niemand gaf Suryoye Mediterraneo nog een kans op de titel, maar door de winst bij Barbaros is het toch weer mogelijk. Met nog één speelronde te gaan is er nog van alles mogelijk in de kop van de derde klasse A.