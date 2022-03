GFC hoopt dit seizoen ‘eindelijk’ te promoveren naar de derde klasse

Blauwwitters daarentegen staat op de negende plaats en beleeft een kleurloos seizoen. Dieptepunt tot nu toe: de 14-0 nederlaag eerder dit seizoen tegen GFC. In de return, zaterdag, was het vanaf het begin duidelijk dat de ploeg uit Borne daar geen herhaling van wilde. Blauwwitters zakte ver in en toonde geen aanvallende intenties. „Blauwwitters wilde niet, wat misschien ook wel logisch was gezien onze vorige wedstrijd. Je merkte dat ze bang waren om er weer met ruime cijfers af te gaan”, zei GFC-trainer Romano Lammertink. „Daardoor werd het niet zo’n mooie pot. Blauwwitters hield vooral tegen en wij kwamen al snel op 0-2. Daarna hadden we eigenlijk meteen de 0-3 en 0-4 moeten maken, maar dat deden we niet.” Blauwwitters oefende totaal geen druk uit en wist in de gehele wedstrijd geen enkele kans te creëren. Na de hervatting kwam GFC alsnog op 0-4 en speelde het de wedstrijd gecontroleerd uit.