Glimlach terug bij DETO Twenterand

Om meteen maar het contrast te schetsen: DETO haalde vorig seizoen in totaal 23 punten en wist zich pas via de nacompetitie te handhaven in de eerste klasse. Nu, na negen wedstrijden in 2017/2018, staat de teller al op 24 punten. Drie duels voor de winterstop heeft de ploeg al een punt meer dan in het hele vorige seizoen.

Kampioenschap

Het was alweer de achtste overwinning in negen optredens. DETO verloor alleen in de eerste speelronde, ruim twee maanden geleden, van titelkandidaat Flevo Boys. Inmiddels hoort DETO als trotse koploper ook bij de kanshebbers voor het kampioenschap, toch? "Daar zijn we helemaal niet mee bezig", aldus Van der Veen. 'Kijken van week naar week' is het typische trainersantwoord dat volgt. "Maar zo is het wel. Behalve in de competitie, wonnen we de afgelopen tijd ook partijen in de districtsbeker en in de Tukker Cup. Deze ploeg is volwassen en in staat om tijdens wedstrijden het geduld te bewaren. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan."