Goede wedstrijd Excelsior'31, maar geen punten

Na een aantal kansen op rij was het Mirko Zwiers die voor de 0-1 zorgde. Zwiers schoot de bal op de rand van de zestienmeter en via een been van de tegenstander belandde de bal in het doel: 0-1.

In de tweede helft regende het kansen voor de bezoekers. Hielke Penterman had de 1-2 moet scoren, maar hij faalde oog in oog met de keeper. Even later kreeg Mirko Zwiers direct rood na een overtreding in het strafschopgebied. Genemuiden benutte de strafschop: 2-1. Daarna had Genemuiden het ook af kunnen maken. Melvin Koetsier hield Excelsior in de wedstrijd.