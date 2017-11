Grensrechter die been brak in Aalten: 'Ik hoef de beelden voorlopig niet te zien'

De Noord-Hollander dacht afgelopen zaterdag een lekker potje te gaan vlaggen als assistent-scheidsrechter bij het duel in de hoofdklasse B tussen het Aaltense AZSV en Huizen. Maar na elf minuten gebeurde er iets verschrikkelijks op sportpark Villekamp. „Er kwam een hoge bal en ik zag dat die over me heen zou gaan. Ik wilde bukken, maar op dat moment bleef mijn rechterbeen staan en gleed ik met links weg.’’

Driedubbele breuk

,,Daar zijn foto’s gemaakt en bleek dat ik drie breuken heb. Er zit een breuk in het kuitbeen, tien centimeter boven de enkel en verder is mijn enkel op twee plaatsen gebroken en de enkelbanden zijn afgescheurd. De breuk is in Winterswijk al recht gezet en ik zit nu tot mijn lies in het gips. Ik ben zondag ontslagen uit het ziekenhuis en heb me ook in Hoofddorp weer gemeld in het ziekenhuis. Volgende week dinsdag word ik nog een keer geopereerd. Momenteel heb ik niet veel pijn omdat ik voldoende pijnstillers slik. Dat valt dus gelukkig nog mee.’’